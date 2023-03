Serie C girone A, si risveglia il Novara

Continua la corsa delle due capolista nel girone A di Serie C dopo la trentesima giornata in cui non sono mancati i motivi di interesse, la Pro Sesto si aggiudica il big match di Busto Arsizio contro la Pro Patria per tre a uno, risponde la Feralpi che passa con un perentorio quattro a uno sul campo del Renate; l'uno a uno interno contro la Pergolettese costa la panchina a Di Carlo, il Pordenone con soli sette punti nelle ultime sei partite si allontana dalla vetta così come il Lecco che viene sconfitto due a zero a Trento da una delle formazioni migliori del girone di ritorno.

Destini alterni per le due piemontesi vicine di casa Novara e Pro Vercelli, gli azzurri con una prova d'orgoglio e un gol di Galuppini vincono uno a zero lo scontro salvezza contro il Sangiuliano, i vercellesi perdono pesantemente in casa il posticipo contro il Vicenza e ora vedono la zona play-out vicinissima; tre i pareggi di giornata, non si fanno male Arzignano e Virtus Verona che fanno un altro passettino verso il loro obiettivo, gradiscono meno il punto a testa Padova e Piacenza che avrebbero avuto bisogno dell'intera posta in palio.

Una rete di Pedone regala tre punti d'oro al Mantova sulla Triestina, bene anche la Juve NG che batte due a uno l'Albinoleffe e inguaia i lombardi che scendono al terzultimo posto.