G.s. Serie B. Dieci calciatori stoppati per un turno, due club multati

Il Giudice Sportivo Sostituto avv. Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 7 marzo 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FALASCO Nicola (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ROSI Aleandro (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

CURADO Marcos (Perugia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Decima sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELARDINELLI Luca (Sudtirol): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

CIONEK THIAGO Rangel (Reggina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

DEL PRATO Enrico (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAGNINO Luca (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAVAN Nicola (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SALVI Alessandro (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VAZQUEZ Franco Damian (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

IANNONI Edoardo (Perugia)

MAKOUMBOU Antoine (Cagliari)

MARRAS Manuel (Cosenza)

ROHDEN Marcus Christer (Frosinone)

ZAPPA Gabriele (Cagliari)

