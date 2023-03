Serie D girone A, quasi fatta per il Sestri Levante

Inizia a contare le giornate che mancano alla promozione matematica in serie C il Sestri Levante, la capolista infligge un tennistico sei a zero al malcapitato Casale e mantiene tredici lunghezze di vantaggio sulla Sanremese che passa due a uno in Valle D'Aosta contro il Pontdonnaz.

Vittoria importantissima in chiave salvezza per il Borgosesia, i granata battono due a zero lo Stresa con le reti di Fossati e Pierantozzi, valsesiani che sono l'unica squadra a vincere di quelle in lotta per evitare i play-out; tre i pareggi di giornata, nulla di fatto tra Derthona e Pinerolo, si sblocca da quota otto il Fossano dopo l'uno a uno interno contro il Legnano, un punto a testa nel derby piemontese tra Chisola ed Asti.

Tre i successi esterni, il Bra con un gol di Menabò espugna Chieri; continua la serie magica il Vado che infligge un netto tre a zero alla Fezzanese, bene anche il Ligorna che con la vittoria interna uno a zero allontana il Gozzano dai play-off, nell'ultimo incontro di giornata la Castellanzese supera due a uno la Castanese.