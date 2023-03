Picerno, é partita la prevendita per la gara contro il Cerignola

La Società dell’AZ Picerno comunica che è aperta la prevendita per il match AZ Picerno-Audace Cerignola in programma per mercoledì 15/03/2023 alle ore 14:30 allo Stadio D. Curcio.

Il punto vendita dei biglietti è presso la sede di “AUTOLINEE CAIVANO” (Picerno, Viale A. Gramsci n. 37 telefono 0971-991715).

Gli orari che verrano osservati per la vendita dei biglietti sono:

Giovedì Venerdì Sabato dalle ore 10:00 alle 13:30

Lunedì e Martedì dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Mercoledì ore 9:30 – 13:00

Ufficio Stampa Az Picerno