Como. Longo: "Quello col Benevento è scontro diretto per la salvezza"

L'allenatore del Como, Moreno Longo, ha parlato alla stampa alla vigilia del match che vedrà la sua squadra opposta al Benevento in trasferta. Queste le parole del tecnico dei lariani:

"Quello contro il Benevento è uno scontro diretto per la salvezza. Nonostante i setti punti fatti nelle ultime gare a Benevento affronteremo una squadra che ha il il nostro stesso obiettivo primario: salvarsi. Saranno, eventualmente, punti importanti per la classifica ma allo stesso tempo siamo coscienti della difficoltà dell'incontro nel quale avremo contro una squadra che cercherà disperatamente la vittoria. Noi dovremo avere più convinzione di loro.

Il Benevento ha un organico di livello ed era partito per disputare altro tipo di campionato. E' ovvio che se poi i risultati non arrivano si cambia l'allenatore. Hanno le qualità giuste per poter invertire la rotta e avranno anche motivazioni per farlo.

Non avremo Baselli e Iovine ma abbiamo recuperato Cutrone, pur mancando ancora un allenamento per fare tutte le valutazioni possibili. Abbiamo ancora margini di crescita, sotto tutti gli aspetti, e continueremo a lavorare in tal senso.

La pressione può essere un fattore positivo o negativo. A noi, negli ultimi tempi, ha fatto bene e me la tengo stretta, anzi spero che i ragazzi la sentano anche nella sfida contro il Benevento. Non è ancora il momento di giocare con leggerezza perché la classifica non ce lo permette visto che nessun obiettivo è ancora centrato. Siamo del tutto concentrati sugli impegni che abbiamo e, ribadisco, quello col Benevento è uno scontro diretto.

Al "Vigorito" ci aspettiamo un ambiente caldo perché il match è importante per entrambe le squadre. Ovviamente i tifosi aiuteranno la loro squadra per portarla alla vittoria. Guardando la rosa dei giallorossi e poi la classifica non si capisce come si possano trovare in quella posizione ma in B spesso i pronostici non vengono rispettati".