Benevento-Como: per i bookmaker match bloccato con pochi gol

Il Benevento, terzultimo in classifica e reduce da tre partite senza successi, vuole invertire la rotta. I giallorossi ospitano al Vigorito il Como imbattuto invece da cinque match e voglioso di agganciare il treno playoff. Partita da tripla in quota, con una leggera preferenza per la vittoria dei padroni di casa - come nell’ultimo precedente in Campania - offerta a 2,63 dagli esperti di 888sport, sale a 2,88 il pareggio con il colpo lombardo in quota a 2,95.

Nonostante gli ultimi due precedenti abbiano regalato almeno tre gol, per i bookie sarà match bloccato con l’Under 2.5 a 1,57, nettamente avanti sull’Over 2.5 proposto a 2,32. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c’è l’1-1 a 5,75, vale 7,50 la vittoria per 1-0 del Benevento, mentre lo stesso risultato a favore di Fabregas e compagni si gioca a 8 volte la posta.