Benevento. Stellone: "Stiamo migliorando, servirebbe più fortuna"

Consueta conferenza stampa alla vigilia del match per mister Roberto Stellone. Il tecnico del Benevento ha parlato ai media dalla sala stampa del "Vigorito" in vista del match contro il Como. Queste le sue parole:

"Oggi non vi do la formazione in anteprima. La difesa a 3 è una soluzione anche per domani anche se, come accaduto a Terni, sarà un modulo molto flessibile. Letizia non è ancora al 100% ma sarà disponibile. Anche questa settimana siamo in emergenza: Paleari ha un po' di influenza, sarà convocato e lo valuteremo domani. Pettinari aveva recuperato dal problema al flessore ma, appena ha forzato, ha avuto un risentimento al polpaccio: speriamo di riaverlo per Pisa, altrimenti se ne parlerà dopo la sosta. Nonostante le assenze, sono felice della settimana di allenamenti. La partita che ci aspetta è importantissima e sarà importantissimo portare a casa una vittoria.

Karic potrebbe essere riproposto assieme a Tello alle spalle di La Gumina. Il centrocampo è l'unico reparto in cui siamo in tanti e posso scegliere.

Paleari è un portiere molto forte: purtroppo il portiere è come l'attaccante, nel senso che risente degli eventuali errori che può commettere. Nei gol presi non ci sono stati errori di Paleari ma di altro tipo. Deve solo stare tranquillo e avere fiducia in se stesso come io ne ho in lui.

Il 70% dei gol arrivano da calci piazzati. Non è questione di difendere a zona o a uomo ma, credo, di struttura fisica dei calciatori. E' chiaro che avere uomini come Glik ed El Kaouakibi da maggiori garanzie dal punto di vista fisico.

Nelle ultime cinque partite siamo undicesimi con gli stessi punti del Venezia ma, soprattutto, siamo la squadra coinvolta nella lotta-salvezza che ha fatto più punti. Avrei sperato anche di avere qualche punto in più ma ci sono comunque aspetti positivi. Per me il bilancio fino ad ora è positivo: siamo lì e la classifica è corta. La fine dell'emergenza infortuni mi fa ben sperare per le ultime partite.

Il Como è una squadra fisica con punte che attaccano bene la porta ed esterni di gamba. Il loro obiettivo, credo, siano i play-off: per loro una vittoria vorrebbe dire poter guardare a chi sta avanti in classifica e non dietro. La loro voglia di raggiungere i play-off non può essere superiore alla nostra di tirarci fuori dalla lotta salvezza. Servirà anche l'apporto dei tifosi nei momenti difficili della partita. Vogliamo la vittoria e la cercheremo a prescindere stando concentrati e rispettando l'avversario. Mi è piaciuta la reazione avuta a Terni dopo i gol presi. Stiamo migliorando ogni giorno su qualcosa.

Ci manca solo un pizzico di fortuna magari per vincere una gara "sporca": ci darebbe quella fiducia in più che magari ora non è al massimo.

Le cause dei tanti infortuni possono essere molteplici, specie in una stagione nella quale si sono succeduti tre allenatori. C'è solo da recuperarli tutti e lavorare tanto.

Farias sta bene e ha una settimana in più di allenamento nelle gambe. E' forte, ha qualità e sa saltare l'uomo: ad oggi ha 20' di qualità da fare nel finale di partita. Contiamo, nel giro di breve tempo, di averlo anche per tutta la partita. L'importante col Como sarà partire bene in modo da indirizzare subito la gara ma senza mai perdere equilibrio.

Dobbiamo interpretare le gare casalinghe come facciamo in quelle fuori casa: col Como non sarebbe un'idea sbagliata. Sono importanti i duelli individuali: se sapremo vincerli, in ambedue le fasi, potremo portare a casa la vittoria.

Ogni partita è una storia a se: dobbiamo partire da quanto di buono fatto con la Ternana e aggiungere altra qualità. Domani l'importante sarà fare punti: se vinciamo giocando male, vista la situazione, va bene lo stesso".