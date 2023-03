Potenza, i convocati di Raffaele per la gara contro la Viterbese

L’allenatore del Potenza Giuseppe Raffaele ha reso noti i calciatori convocati per la gara contro la Viterbese valida per la 31^ giornata (12^ di ritorno) del campionato di Lega Pro Serie C girone C, domani alle ore 14.30 presso lo Stadio Alfredo Viviani.

Un turno di squalifica per il centrocampista Lorenzo Del Pinto. Di seguito la lista:

RUOLO / NUMERO / CALCIATORE

PORTIERI

46 Alastra Fabrizio – 1 Gasparini Manuel

DIFENSORI

13 Armini Nicolò – 98 Hadžiosmanović Cristian – 4 Gyamfi Bright – 18 Legittimo Matteo – 17 Polito Vincenzo – 21 Rocchi Gabriele – 16 Sbraga Andrea

CENTROCAMPISTI

29 Bianchi Niccolò – 7 Cittadino Andrea – 20 Laaribi Mohamed – 23 Logoluso Gaetano – 30 Steffè Demetrio – 38 Talia Angelo – 26 Verrengia Bruno

ATTACCANTI

19 Alagna Fabio – 9 Caturano Salvatore – 10 Del Sole Ferdinando – 11 Di Grazia Andrea – 27 Murano Jacopo – 70 Schimmenti Emanuele – 77 Volpe Giovanni

Rubrica sulla sfida a cura di Attilio Oddone – Associazione “Museo del Potenza Calcio”

Serie C – Girone C 1970/71 | 11/10/70 (5ᵃ giornata) | Potenza-Viterbese: 2-0 | 5’ Del Fabbro, 53’ Rinaldi

Serie C/2 – Girone C 2005/06 | 02/10/05 (6ᵃ giornata) | Potenza-Viterbo: 0-0

Serie C – Girone C 2018/19 | 20/04/19 (36ᵃ giornata) | Potenza-Viterbese: 2-1 | 35’ Emerson, 72’ Ricci, 90’+2 Damiani

Serie C – Girone C 2019/20 | 06/10/19 (8ᵃ giornata) | Potenza-Viterbese: 3-0 | 33’ Ricci, 56’ Emerson, 61’ Arcidiacono

Serie C – Girone C 2020/21 | 06/12/20 (14ᵃ giornata) | Potenza-Viterbese: 2-3 | 15’ e 41’ Cianci, 51’ e 56’ Mbende, 90’+4 Simonelli

NUMERI IN SINTESI

Bilancio a Potenza: 5 partite giocate, 3 vittorie Potenza, 1 pareggio, 1 vittoria Viterbese; 9 reti Potenza, 4 reti Viterbese.

Risultato più ricorrente: cinque risultati diversi;

Miglior marcatore del Potenza: Manuel Ricci, Ramos Borges Emerson e Pietro Cianci con 2 reti;

Miglior marcatore della Viterbese: Moïse Emmanuel Mbende con 2 reti.

Ufficio Stampa Potenza Calcio