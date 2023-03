Benevento-Como: squadre sterili, giallorossi in 10 tutta la ripresa

A vincere al "Vigorito" è la noia: Benevento e Como pareggiano a reti inviolate con i due portieri quasi del tutto inoperosi per l'intera partita. I padroni di casa hanno disputato l'intera ripresa in 10 uomini per la discutibile espulsione, per doppio giallo, di Tello.

Mister Stellone conferma per nove undicesimi la formazione in campo a Terni: le novità sono Manfredini, che rileva tra i pali Paleari ancora non al meglio dopo la febbre avuta ieri, e Schiattarella che torna in cabina di regia al posto di Viviani. Nei lariani, Longo sceglie Mancuso per far coppia con Cerri in attacco.

Il Benevento comincia col giusto piglio e al 6' sfiora la rete con Tello che mette un cross dalla sinistra sul quale non riesce ad intervenire nessuno e la palla sbatte sul palo prima di ritornare in campo. Sarà l'unica emozione di un primo tempo nel quale i giallorossi si fanno preferire per possesso palla ma senza mai impensierire, come d'altronde gli avversari, il portiere.

Nella ripresa, dopo 2', l'episodio che condizionerà la gara dei ragazzi di Stellone: l'arbitro Santoro ammonisce per la seconda volta Tello reo di un fallo in gioco pericoloso su Odenthal. Il replay chiarisce che il colombiano ritrae la gambe all'ultimo istante senza toccare il calciatore avversario ma il direttore di gara è irremovibile sulla sua decisione ed il VAR non interviene per fargli rivedere l'azione. Tuttavia, nonostante la superiorità numerica, il Como non produce nulla se non due tiri fiacchi di Cerri e Chajia che non impensieriscono Manfredini. Al triplice fischio, quindi, il risultato finale al "Vigorito" è di 0-0.

IL TABELLINO