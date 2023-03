Como. Longo: "Punto importante. Il regolamento VAR va rivisto"

Queste le parole dell'allenatore del Como dopo il pareggio maturato dai suoi ragazzi sul campo del Benevento per 0-0:

"Gli scontri diretti faranno la differenza in torneo complesso come questo. Non ci aspettavano un Benevento in disarmo perché i singoli sono di tutto rispetto.

Vedendo l'azione che ha coinvolto Tello a velocità normale ero d'accordo sul giallo e, quindi, sull'espulsione. Dopo averla rivista, avrebbe anche potuto avere un altro esito. Sui gialli non c'è possibilità di intervento del VAR: l'ho già detto e lo ripeto, il regolamento, in questi casi, va modificato e va permesso all'arbitro di rivedere l'azione.

Il rimpianto è di non aver sfruttato meglio la loro inferiorità numerica. Il punto, però, vista la difficoltà della partita, va tenuto stretto.

Il Benevento è difficile da affrontare perché ha una rosa importante: devono solo calarsi nella mentalità della lotta per non retrocedere.

Siamo reduci da un periodo in cui abbiamo sofferto e ora ci stiamo riprendendo ma il focus principale rimane sulla salvezza. Dopo averla raggiunta, allora potremo pensare ad altro".