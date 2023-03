Benevento. Schiattarella: "Avremmo meritato di più ma l'espulsione..."

E' Pasquale Schiattarella il calciatore scelto dal Benevento per commentare in sala stampa lo 0-0 contro il Como. Queste le parole del centrocampista giallorosso:

"Meritavamo il gol nel primo tempo mentre nella ripresa, con l'espulsione, la partita è cambiata. Il punto fa entusiasmo e ora pensiamo alla prossima. Mancano meno partite e servono vittorie per salvarci.

Per la matematica possiamo ancora salvarci direttamente ma non dobbiamo dimenticare che possiamo tenere la categoria anche con i play-out. Con un filotto di risultati possiamo tirarci fuori da questa situazione.

Oggi si è sentito il calore del pubblico e la sua spinta. Diamo sempre il massimo: ci teniamo la prestazione e guardiamo alla prossima.

Anche se all'apparenza possiamo sembrare superficiali, in realtà non lo siamo perché nessuno si è mai risparmiato. Oggi ci crediamo ancora di più.

Non vuole essere una scusa ma gli infortuni ci penalizzano ed incidono sui risultati. Non siamo mai riusciti a fare una serie di partite con la stessa formazione però, anche in emergenza, abbiamo fatto belle prestazioni".