Una domenica perfetta per le lucane di Serie C girone C. Il Potenza si impone sulla Viterbese con Caturano e Del Sole e sale al nono posto in classifica. Così la squadra di Raffaele va a +8 sui play-out e può cominciare ad un obiettivo più interessante. Il Picerno invece espugna Taranto con Kouda e si prende meritatamente il quinto posto.