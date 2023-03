Potenza, saranno in vendita fino a domani i biglietti per Latina

Sono in vendita i biglietti per la gara Latina-Potenza (32^ giornata di Serie C – Girone C, mercoledì 15 marzo alle ore 14.30 presso lo Stadio Domenico Francioni di Latina).

I tagliandi per il settore ospiti sono disponibili tramite il circuito CiaoTickets ad un costo cadauno di euro 13,50 (compreso costo di prevendita).

Gli stessi sono acquistabili fino alle ore 19 di domani.

Ufficio Stampa Potenza Calcio