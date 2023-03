Roma-Sassuolo 3-4, sale in cattedra Laurientè

Il Sassuolo vince in casa della Roma per la prima volta nella sua storia. Finisce 3-4 al termine di una partita rocambolesca. Giallorossi senza lo squalificato Mourinho in panchina perdono la possibilità di salire al secondo posto pari all'Inter.

Neroverdi avanti di due gol già al 18' con la doppietta di un super Laurienté, prima su tap-in a porta vuota dopo una respinta corta di Rui Patricio, poi con un gran gol su assist di Berardi. La reazione della Roma arriva al 26', quando un cross sul secondo palo di Spinazzola trova il destro schiacciato a terra di Zalewski per un gol che sembrava aver riaperto i giochi. La partita ha la sua volta poco prima dell'intervallo, Kumbulla perde la testa e rifila un calcio a Berardi a terra, per l'arbitro è rigore ed espulsione. Dal dischetto si presenta lo stesso Berardi che trasforma per il 3-1 del Sassuolo.

Nella ripresa Dybala ha illuso l'Olimpico con un gran gol al 50', ma a un quarto d'ora dal termine Pinamonti ha calato il poker per il terzo successo consecutivo degli emiliani. Inutile la rete di Wijnaldum al 94' per il 3-4 finale.