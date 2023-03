Serie C girone A, scappa la Feralpi

Iniziano a delinearsi le posizioni di vertice del girone A di Serie C anche se ancora è tutto in discussione e ci sono cinque squadre che possono ambire al primo posto, fondamentale la vittoria della Feralpi due a zero sul Vicenza perchè permette alla capolista di rimanere da sola al comando e di staccare di sette punti i biancorossi, rallenta la Pro Sesto che perde la vetta dopo l'uno a uno interno contro il Trento, finisce a reti bianche il big match di giornata tra Lecco e Pordenone, un punto che lascia le due squadre appaiate al terzo posto.

Sale addirittura al settimo posto il Novara, il due a zero con i gol nel finale di Spalluto e Margiotta mette al sicuro da spiacevoli sorprese gli azzurri, terza sconfitta nelle ultime quattro gare per la Juve NG; tre punti d'oro anche per la Pro Vercelli, Laribi sancisce la vittoria sul campo dell'Albinoleffe; due le vittorie esterne, il Padova passa ad Arzignano per uno a zero.

Vittorie interne per Pergolettese e Virtus Verona rispettivamente contro Renate e Sangiuliano, seconda vittoria nelle ultime tre partite per la Triestina che supera due a zero una Pro Patria in crisi, nell'ultimo incontro di giornata il Piacenza batte quattro a due il Mantova e torna a sperare.