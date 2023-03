Serie B. Gli squalificati dopo la 29a: out 11 calciatori e 3 tecnici

Il Giudice Sportivo Sostituto avv. Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 14 marzo 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. COSENZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio della gara.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRANCA Simone (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLEMO Alessandro (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI CESARE Valerio (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

FIORDILINO Antonioluca (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAIELLO Raffaele (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARRAS Manuel (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RIGIONE Michele (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

RISPOLI Andrea (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROHDEN Marcus Christer (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SOHM Simon Solomon J (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BOTTEGHIN Eric Fernando (Ascoli)

CANDELA Antonio (Venezia)

CASO Giuseppe (Frosinone)

CEPPITELLI Luca (Venezia)

FALCINELLI Diego (Modena)

GOLDANIGA Edoardo (Cagliari)

HUARD Matthieu Emmanu (Brescia)

PUCINO Raffaele (Bari)

SORENSEN Frederik (Ternana)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CORINI Eugenio (Palermo): per avere, al 42° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, rivolto espressioni offensive all'allenatore della squadra avversaria ed indirizzato critiche irrispettose al Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GORINI Edoardo (Cittadella).

STELLONE Roberto (Benevento): per avere, al 6° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.