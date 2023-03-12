Serie B. Gli arbitri della 30a: Manganiello a Pisa, Sozza a Brescia - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri della 30a: Manganiello a Pisa, Sozza a Brescia

L'arbitro Gianluca Manganiello
L'arbitro Gianluca Manganiello
BeneventoSerie B

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 30ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 18 marzo. 

PALERMO – MODENA - Venerdì 17/03 h. 20.30

MINELLI

TOLFO - AFFATATO

IV: ANCORA

VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR: DEI GIUDICI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

ASCOLI – VENEZIA - h. 14.00

FOURNEAU

DI GIOIA - BARONE

IV: TARICONE

VAR: MAGGIONI

AVAR: SECHI

BRESCIA – GENOA - h. 14.00

SOZZA

CAPALDO - SCATRAGLI

IV: CALZAVARA

VAR: ABBATTISTA

AVAR: GARIGLIO

CITTADELLA – PERUGIA - h. 14.00

GUALTIERI M.

SCHIRRU – CORTESE

IV: GANGI

VAR: BANTI

AVAR: MUTO

COMO – PARMA - h. 14.00

MERAVIGLIA

VONO – DI GIACINTO

IV: MADONIA

VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR: RAPUANO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

FROSINONE – COSENZA - h. 14.00

BARONI

FIORE – GUALTIERI C.

IV: MIRABELLA

VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

AVAR: DE MEO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

PISA – BENEVENTO - h. 14.00

MANGANIELLO

CIPRESSA - PERROTTI

IV: MUCERA

VAR: ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR: MASSIMI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”) 

SUDTIROL – SPAL - h. 14.00

VOLPI

VECCHI - GARZELLI

IV: RINALDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

REGGINA – CAGLIARI - h. 16.15

AYROLDI

TRINCHIERI - CECCON

IV: COSTANZA

VAR: PRONTERA (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR: MARCENARO (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

TERNANA – BARI - Domenica 19/03 h. 16.15

DI BELLO

BACCINI - ZINGARELLI

IV: CREZZINI

VAR: MAGGIONI

AVAR: GARIGLIO

Maurizio Morante

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