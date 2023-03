Serie C girone A, torna in corsa il Pordenone

Anche se rimane l'equilibrio nel girone A di Serie C iniziano ad arrivare i primi verdetti, il Vicenza si esclude dalla lotta per il primo posto perdendo in casa due a zero contro la Virtus Verona, i biancorossi perdono la terza delle ultime quattro e vanno a otto punti dalla Feralpi che pareggia il big match di giornata a Lecco per zero a zero; reti bianche anche tra Padova e Pro Sesto, l'unica delle prime sei che vince è il Pordenone che supera due a uno tra le mura amiche il Piacenza.

Si fa infuocata la lotta play-off, dalla sesta alla dodicesima c'è un punto di distanza!!! Il Novara in extremis conquista un punto prezioso a Busto Arsizio, torna a segnare per gli azzurri Vuthaj; malissimo il Renate che perde quattro a uno in casa contro una rediviva Triestina, bene l'Arzignano che con un gol di Bordo espugna Mantova inguaiando i locali.

Non è buona la situazione della Pro Vercelli che inciampa in casa contro la Juve NG, fondamentale successo del Sangiuliano che con le reti di Alcibiade e Fusi si aggiudica lo scontro salvezza sull'Albinoleffe; nell'ultimo incontro di giornata blitz esterno della Pergolettese sul campo del Trento.