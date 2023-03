Pisa-Benevento 2-0: nerazzurri cinici, giallorossi inconsistenti

Il Benevento, con una prestazione horror, esce sconfitto dal campo del Pisa con un secco 2-0 in favore dei nerazzurri di D'Angelo. La compagine giallorossa non ha praticamente giocato in Toscana dimostrandosi del tutto priva di idee e con un tasso tecnico molto al di sotto della categoria per la Serie B. A nulla è servito a Stellone, oggi in tribuna per squalifica, l'aver schierato il brasiliano Farias dal 1' alle spalle di Simy: i due sono stati i peggiori in campo. Il Pisa, dal canto suo, si è limitato al compitino che è stato più che sufficiente per portare a casa i 3 punti grazie ad una rete per tempo.

La prima frazione è stata quanto di più lontano possibile da una partita di calcio del livello della serie cadetta: gara spezzettata a causa di continui falli da ambedue le parti e nessuna trama di gioco. Sull'unico cross pericoloso del Pisa, messo da Toure dalla destra, Moreo ha saltato da solo in area lasciando di stucco Leverbe, lontano parente di quello visto proprio con la casacca nerazzurra nella passata stagione, e insaccando alle spalle di Paleari.

Nella ripresa ci si sarebbe aspettati una reazione da parte del Benevento che, invece, non si è minimamente palesata. La squadra è parsa rassegnata non solo alla sconfitta odierna ma anche alla, viste le ultime prestazioni, retrocessione in C. A nulla sono serviti i cambi con gli ingressi del volitivo giovane Carfora, unico a salvarsi almeno per voglia, Pettinari e La Gumina. Il raddoppio dei padroni di casa è arrivato al 79' con Tramoni M. servito da Morutan. Il Benevento non si è mai reso pericoloso dalle parti di Nicolas. Il triplice fischio è arrivato a certificare la vittoria del Pisa per 2-0 sul Benevento.

IL TABELLINO