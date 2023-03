Potenza, i convocati di Raffaele per la gara contro il Messina

L’allenatore del Potenza Giuseppe Raffaele ha reso noti i calciatori convocati per la gara Potenza–ACR Messina: 33^ giornata (14^ di ritorno) del campionato di Lega Pro Serie C girone C, domani alle ore 14.30 presso lo Stadio Alfredo Viviani. Squalificato per un turno: Bright Gyamfi. Di seguito la lista:

RUOLO / NUMERO / CALCIATORE

PORTIERI

46 Alastra Fabrizio – 1 Gasparini Manuel

DIFENSORI

13 Armini Nicolò – 51 Girasole Domenico – 98 Hadžiosmanović Cristian – 18 Legittimo Matteo – 17 Polito Vincenzo – 21 Rocchi Gabriele – 16 Sbraga Andrea

CENTROCAMPISTI

7 Cittadino Andrea – 6 Del Pinto Lorenzo – 20 Laaribi Mohamed – 23 Logoluso Gaetano – 14 Riccardi Pasquale – 30 Steffè Demetrio – 38 Talia Angelo – 26 Verrengia Bruno

ATTACCANTI

19 Alagna Fabio – 9 Caturano Salvatore – 10 Del Sole Ferdinando – 11 Di Grazia Andrea – 27 Murano Jacopo – 70 Schimmenti Emanuele – 77 Volpe Giovanni

I PRECEDENTI - Rubrica in vista della 33^ di Serie C a cura di Attilio Oddone (Associazione Museo del Potenza Calcio)

Serie C – Girone H 1938/39 | 1/12/38 (10ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 0-0

Serie C – Girone H 1939/40 | 15/10/39 (4ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 1-0 (14’ Santoro)

Serie C – Girone H 1940/41 | 06/04/41 (22ᵃ giornata) | Potenza-Messina n.d. (Il Messina si ritirò prima dell’inizio del campionato a calendari stilati)

Serie C – Girone D 1948/49 | 09/01/49 (16ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 0-2 (1’ Di Tullio, 44’ Bertolin)

Serie B 1965/66 | 10/04/66 (28ᵃ giornata | Potenza-Messina: 1-0 (14’ Coramini)

Serie B 1966/67 | 14/05/67 (33ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 3-0 (17’ e 34’ Cianfrone, 88’ rig. Carrera)

Serie B 1967/68 | 12/11/67 (10ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 0-0

Serie C – Girone C 1968/69 | 06/10/68 (4ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 2-1 (48’ Mattei, 65’ Larosa, 88’ Rinaldi)

Serie C – Girone C 1969/70 | 30/11/69 (12ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 1-0 (36’ Corucci)

Serie C – Girone C 1970/71 | 25/10/70 (7ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 0-0

Serie C – Girone C 1971/72 | 13/02/72 (22ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 2-1 (19’ Zimolo, 48’ Barone, 87’ aut. Metallo)

Serie C – Girone C 1972/73 | 06/05/73 (32ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 0-1 (20’ Di Giusto)

Serie C – Girone C 1975/76 | 02/11/75 (8ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 1-1 (42’ rig. Leo, 67’ Musa)

Serie C/2 – Girone D 1978/79 | 27/05/79 (32ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 1-1 (18’ Cau, 69’ Scarpa)

Serie C/2 – Girone D 1979/80 | 10/02/80 (19ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 0-0

Serie C/2 – Girone D 1980/81 | 19/10/80 (4ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 1-0 (80’ Olivetti)

Serie C/2 – Girone D 1981/82 | 22/11/81 (10ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 1-1 (6’ Marescalco, 23’ Orazietti)

Serie C/2 – Girone D 1982/83 | 19/09/82 (1ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 0-1 (53’ Mondello I.)

Serie C/1 – Girone B 1992/93 | 04/04/93 (27ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 2-1 (9’ Libro (rig.), 52’ Brescini, 77’ Putelli)

Camp. Naz. Dilett. – Gir. I 1994/95 | 06/11/94 (11ᵃ giornata) | Banca Mediterranea Invicta PZ-Messina: 1-0 (80’ Procopio)

Serie C – Girone C 2021/22 | 17/10/21 (9ᵃ giornata) | Potenza-Messina: 2-3 (33’ Costa Ferreira, 36’ Sarzi Puttini, 58’ Adorante, 67’ Banegas, 83’ Fofana)

NUMERI IN SINTESI

Bilancio a Potenza: 20 partite giocate, 9 vittorie Potenza, 7 pareggi, 4 vittorie Messina; 19 reti Potenza, 13 reti Messina.

Risultato più ricorrente: 1-0 (cinque volte);

Miglior marcatore del Potenza: Francesco Cianfrone con 2 reti;

Miglior marcatore del Messina: 13 calciatori con 1 rete.

SPECIALE TUTINE POTENZA AL SAN CARLO - Il Potenza Calcio celebra la Festa del papà in Neonatologia: nella mattinata di sabato 18 marzo la Responsabile Relazioni Istituzionali, Federica D’Andrea, ed il Responsabile Comunicazione & Marketing, Michele Cignarale, sono stati ricevuti presso la hall dell’Azienda Ospedaliera San Carlo ed effettuato la donazione simbolica di tutine personalizzate dal club destinati ogni nuovo/a nato/a del reparto potentino.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Piccoli Leoni”, in collaborazione con il Tribunale per i Diritti del Malato, ed ha ricevuto il plauso del Direttore dell’AOR San Carlo, Giuseppe Spera, oltre che a medici ed infermieri. I prodotti sono stati realizzati con materiali nel rispetto dei parametri di ecosostenibilità promossi dal club.

Domenica 19 marzo allo Stadio Alfredo Viviani, prima del fischio d’inizio della gara Potenza Calcio – ACR Messina (ore 14.30), prevista la presenza in campo del direttore Spera ed una rappresentanza dei papà ai quali saranno consegnate altre tutine.

ITALIA-ROMANIA UNDER 18 IL 23 AL VIVIANI: IL PTOENZA COINVOLGE 2500 STUDENTI - La Basilicata è pronta a colorarsi di azzurro per accogliere la nazionale italiana Under 18, impegnata in due amichevoli contro i pari età della Romania. La squadra guidata dall’allenatore Daniele Franceschini esordirà giovedì 23 allo Stadio Alfredo Viviani di Potenza ed a seguire domenica 26 allo Stadio Donato Curcio di Picerno. Entrambi con fischio d’inizio alle ore 10.30.

Nel novembre scorso al Viviani, l’incontro tra il presidente federale Gabriele Gravina ed il Potenza fu il primo importante passo affinché potesse realizzarsi l’intento – fortemente voluto dal presidente del leone rampante, Donato Macchia – di ospitare in loco e nella vicina Picerno una nazionale azzurra.

Nell’occasione, il Potenza Calcio ha coordinato una serie di iniziative per coinvolgere la cittadinanza, ad iniziare dalla collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico FIGC per la partecipazione sugli spalti del Viviani di scolaresche di ogni ordine e grado provenienti dall’intero territorio lucano.In particolare, prevista la partecipazione di circa 2.500 studenti e loro insegnanti con lo scopo di “Vivere Azzurro” una giornata all’insegna dello sport e per promuovere il calcio ed i suoi valori positivi, quali il tifo corretto e l’inclusione. Un evento importante nel solco delle azioni già intraprese dalla presidenza Macchia per diffondere i 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU, condivisi dal Potenza Calcio e volti ad azioni concrete per migliorare le condizioni di vita delle persone sul pianeta. Inoltre, far conoscere la Carta sulla sostenibilità nel calcio che punta a coinvolgere il più ampio numero di stakeholders nel settore italiano al fine di promuovere iniziative volte a ridurre l’impatto ambientale del maggiore sport nazionale.

Modalità di accredito per i sig.ri giornalisti / loro testate

Si comunica alle testate / loro giornalisti che intendono avanzare richiesta di accredito, di inviare una mail in copia agli indirizzi: accrediti@potenzacalcio.eu/g.ingrati@figc.it, entro e non oltre le ore 19 di martedì 21. Le richieste successive non saranno prese in considerazione.

Ogni testata potrà accreditare n. 1 giornalista ed n.1 tecnico. La disponibilità di posti è da considerarsi fino ad esaurimento.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web della FIGC. L’emittenza radiotelevisiva accreditata potrà effettuare interviste al termine della gara. Inoltre, previa richiesta, potrà ricevere immagini utili ad esercitare il diritto di cronaca.

Ufficio Stampa Potenza Calcio