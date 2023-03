Nella trentatreesima giornata di Serie C girone C il Picerno continua il suo momento magico espugnando Avellino. I melandrini si impongono nella ripresa con Santarcangelo e Gallo e salgono al quarto posto in classifica. Il Potenza scivola in casa contro il Messina piegato dalla rete di Balde e nel finale sbaglia un rigore con Caturano.