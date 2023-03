Il Potenza ha celebrato la Festa del papà in Neonatologia: sabato la Responsabile Relazioni Istituzionali, Federica D’Andrea, ed il Responsabile Comunicazione & Marketing, Michele Cignarale, sono stati ricevuti presso la hall dell’Azienda Ospedaliera San Carlo del capoluogo lucano ed effettuato la donazione simbolica di tutine personalizzate dal club per ogni nuovo/a nato/a del reparto ad iniziare dai ‘piccoli leoni’, “ovvero – ha dichiarato D’Andrea – gli ospiti del reparto di terapia intensiva del nosocomio, i quali devono lottare fin da subito per affermare il loro diritto alla vita”. I prodotti, è emerso, sono stati realizzati con materiali nel rispetto dei parametri di ecosostenibilità promossi dal club.

L’iniziativa, in collaborazione con il Tribunale per i Diritti del Malato, ha ricevuto il plauso del Direttore Generale dell’AOR San Carlo, Giuseppe Spera, oltre che a medici ed infermieri guidati dal Medico Simona Pesce.

Ieri allo Stadio Alfredo Viviani, prima del fischio d’inizio della gara Potenza Calcio – ACR Messina (33a giornata di Serie C girone C), nell’ambito del programma di hospitality Potenza Social Club sono stati accolti in campo il direttore Spera ed una rappresentanza dei papà. Il vice presidente del Potenza Calcio, Angelo Chiorazzo, ha consegnato personalmente una tutina e rivolto un saluto alla delegazione.

Ufficio Stampa Potenza Calcio