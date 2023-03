Serie C girone A, continua la rimonta del Novara

Si avvicina al termine il girone A di Serie C con tutti i verdetti ancora da emettere, spicca il buon momento del Novara dopo le tante difficoltà avute durante la stagione, gli azzurri rifilano un poker di reti al Pordenone escludendo i "ramarri" dalla lotta per il primo posto e consolidando la posizione play-off, protagonista Galuppini autore di una doppietta, ancora in gol Vuthaj, completa l'opera Marginean con la rete più bella della domenica.

La Feralpi "vede" la B, il tre a uno in rimonta in casa contro il Mantova permette alla capolista di allungare sulla Pro Sesto che non va oltre lo zero a zero nel derby lombardo con il Renate, stesso risultato per il Lecco in casa del fanalino di coda Piacenza, il calendario favorisce Siligardi e compagni che nelle prossime tre gare potrebbero chiudere i conti.

Ben cinque i pareggi di giornata, delude ancora il Vicenza che pareggia uno a uno a Trieste, stesso risultato tra Juve NG e Pro Patria; momento nero per la Pro Vercelli, la sconfitta uno a zero sul campo della Pergolettese inguia le bianche casacche che domenica prossima contro il Sangiuliano disputeranno un vero e proprio spareggio salvezza.

Negli ultimi due incontri di giornata vittoria play-off per la Virtus Verona sul Trento, a decidere una rete di Casarotto, nulla di fatto tra Arzignano e Sangiuliano.