Serie B. Gli squalificati dopo la 30a: appiedati in otto per un turno

Il Giudice Sportivo Sostituto avv. Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 21 marzo 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, alcune bottigliette in plastica, di cui due, al 26° del primo tempo, costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria, una bottiglietta in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CIRCATI Alessandro (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

LEVERBE Maxime Jean R (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARTOLOMEI Paolo (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FRABOTTA Gianluca (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MILLICO Vincenzo (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NAGY Adam (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PASTINA Christian Diego (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TAIT Fabian (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

NASTI Marco (Cosenza)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ALFONSO Enrico (Spal)

ARENA Matteo (Spal)

BRESCIANINI Marco (Cosenza)

FRARE Domenico (Cittadella)

MARSURA Davide (Ascoli)

SARIC Dario (Palermo)

