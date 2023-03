Casale Corte Cerro regina di Coppa, festa cusiana al "Boroli"

E' stato rispettato il pronostico nella finale provinciale del Vco della Coppa di Seconda e Terza categoria, con il trofeo che è stato consegnato nelle mani del Casale Corte Cerro ma non è stato semplice per i cusiani venire a capo di una partita che la Pregliese ha interpretato mettendo in campo tutte le sue armi, a cominciare dalla vigoria fisica propria delle compagini ossolane che ha consentito alla squadra di Giampaolo - rappresentante della Terza categoria, è giusto ricordarlo - di mantenere in bilico un risultato che Laminù e compagni sono riusciti a mettere al sicuro solo dopo l'ora di gioco, quando le forze in campo degli avversari erano già in fase discendente. Onore dunque agli sconfitti che hanno avuto il merito di tenere vivo un verdetto che sulla carta poteva sembrare più sbilanciato e applausi ai vincitori - anche da parte degli avversari a fine gara, una bella pagina da ricordare - che non hanno mai perso la bussola anche nelle difficoltà sospinti dalla prestazione maiuscola di Bossi, MVP della gara con le due reti condite da un assist che sono risultate decisive al fine dell'assegnazione della Coppa ai cusiani che si iscrivono ora al percorso regionale della competizione.

Serata primaverile E' stato un avvio fulminante quello della squadra allenata da Omar Lomazzi perché bastano poco più di 30 secondi a Bossi per penetrare come una lama rovente nel burro della difesa ossolana e mettere la palla all'incrocio alla sinistra di un Bionda che può solo raccogliere la sfera in fondo al sacco. Ma a chi già pensava ad una gara in discesa per il Casale Corte Cerro risponde Zanoni all'11' raccogliendo una palla in uscita da una mischia e girata in porta di prima intenzione, rendendo vano il tuffo di Curioni che non fa in tempo ad arrivare sul pallone che si insacca a fil di palo. L'onere di condurre partita, com'era prevedibile, è tutto sulle spalle dei biancogranata che però cercano di non scoprirsi scottati dal lampante pareggio raggiunto dalla Pregliese; le giocate di Muscatello armano il piede di Bossi che al 12' ci prova dalla distanza non trovando il bersaglio poi il playmaker si mette in proprio calciando in porta direttamente su punizione una palla che Bionda controlla agevolmente (16'). Al 21' la tambureggiante azione di Cavestri che, dopo essere sfilato tra le maglie della difesa pregliese, cerca la testa di Laminù anticipato dall'uscita di Bionda è il preludio al nuovo vantaggio del Casale che parte dalla punizione arcuata di Geraci sulla quale fa sponda Bossi per l'accorrente Dellera che sotto misura non può sbagliare (23'). La Pregliese non ci sta, il pressing ossolano sui costruttori di gioco avversari è asfissiante ma c'è poca precisione al momento di rifinire per le punte che faticano a ricevere rifornimenti e devono vivere sugli errori di una difesa non irreprensibile, al 34' è Simone Lomazzi ad innescare Zanoni il cui tiro diventa una carambola che lo stesso difensore riesce successivamente a mandare in angolo. Sono però sparute le occasioni in cui Curioni deve veramente preoccuparsi tanto che la gara scivolerà verso l'intervallo senza ulteriori sussulti.

Rigori decisivi La Pregliese sa che, avendo impostato la gara dal punto di vista fisico, non sono ancora molte le cartucce da sparare prima di un calo inevitabile che renderebbe più semplice agli avversari controllare un eventuale vantaggio e rientra in campo con atteggiamento arrembante. Il Casale come nel primo tempo prova a sfruttare i primissimi minuti di assestamento per pungere con Bossi ma questa volta Bettineschi riesce a fare muro sull'incursione dell'attaccante che non arriva a calciare in porta (6'); sul fronte opposto invece un nuovo svarione di Simone Lomazzi, tradito forse anche da un campo non in perfette condizioni, spiana la strada a Zanoni che si invola verso la porta di un Curioni che non riesce ad opporsi alla conclusione dell'ossolano che tuttavia va a sbattere incredibilmente contro i due pali prima di ritornare tra le mani del portiere e far svanire quello che sarebbe stato un meritato pareggio (8'). Non è facile per i gialloverdi assimilare un simile colpo, tanto più che al 18' un grave errore di Bettineschi consegna la sfera a Laminù costringendo il difensore a stendere l'attaccante avversario in piena area: per il Casale è rigore mentre per Bettineschi è la fine della gara - costretto dal contatto con l'avversario ad abbandonare il campo -; sul dischetto si presenta lo stesso attaccante, Bionda si supera nel distendersi per neutralizzare la battuta dagli undici metri ma il più lesto ad arrivare sul pallone è Bossi che ribadisce in rete con un comodo tap-in. Il 3-1 anestetizza la gara anche perché la Pregliese sembra non averne più, Giampaolo prova a mandare in campo forze fresche ma al 31' deve abbandonare il terreno di gioco - espulso per una parola di troppo sfuggita con il direttore di gara - e senza più il proprio condottiere diventa notte fonda per gli ossolani: Cautiero ci prova con una fiondata scagliata due passi dentro l'area di rigore ma la palla si perde oltre al traversa al 40' e questa resterà l'unica timida reazione proposta dai gialloverdi che vedranno ampliarsi ancora il margine con il Casale Corte Cerro che a cavallo del 90' mette il punto esclamativo alla partita prima con la traversa interna colpita da Geraci - con il successivo tentativo di Tonsi a porta libera che si infrange contro la difesa a protezione della linea di porta - e poi con il rigore guadagnato e trasformato da Casorati che fissa il definitivo 4-1 (47').

CASALE CORTE CERRO-PREGLIESE 4-1

Reti: 1' Bossi (C), 11' Zanoni (P), 23' Dellera (C); 18'st Bossi (C), 47'st Casorati rig. (C).

Casale Corte Cerro (4-3-3): Curioni; Mora (35'st Faretta), Zonca, S. Lomazzi, Dellera; Sarpato (21'st Acucella), Muscatello, Geraci; Bossi (23'st Tonsi), Laminù (19'st Coppi), Cavestri (26'st Casorati). A disposizione: Mendicino, D'Agostino, Bugatti, Molteni. All.: O. Lomazzi.

Pregliese (4-3-2-1): Bionda; Bardinelli, Teani, Bettineschi (17'st Novaria), Ouadi Abd; Barone (30'st Pastorelli), Fontana, Galano (21'st Bozzo); Cautiero, Zanoni; Martinetti (36'st Bonacina). A disposizione: Imperiale, Brizzi, Marino, Romano, Turci. All.: Giampaolo.

Arbitro: Caserta del Vco.

Note: Espulso al 31'st l'allenatore della Pregliese Giampaolo per proteste. Ammoniti Laminù per il Casale Corte Cerro, Martinetti, Ouadi Abd e Bozzo per la Pregliese. Al 18'st Laminù (C) si è fatto parare un calcio di rigore. La gara è stata giocata al "Boroli" di Gravellona Toce.