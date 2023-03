Serie C, cinquina del Potenza alla Juve Stabia 0-0 per il Picerno

Nella trentaquattresima giornata cinquina del Potenza alla Juve Stabia e pari a reti inviolate per il Picerno al Curcio contro la Gelbison. Al Viviani la squadra di Raffaele va sul doppio vantaggio con Talia e Caturano, prima che le Vespe accorcino le distanze a fine primo tempo con Altobelli. Nella ripresa la formazione del capoluogo di regione si scatena con Volpe, Steffè e Verrengia, poi gli stabiesi realizzano la seconda rete con D'Agostino. Riscattato il ko contro il Messina che permette ai leoni rossoblu di rientrare in zona play-off e conquistare l'ottavo posto in classifica. I melandrini non riescono a sfondare il muro dei cilentani e confermano il quarto posto in classifica.