Serie C, Feralpi sempre a più quattro

Giornata dolce-amara la trentaquattresima del girone A di Serie C per la capolista Feralpi, la prima della classe non va oltre lo zero a zero a Trento ma mantiene quattro punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice, al secondo posto c'è il Pordenone che nel posticipo batte e scavalca la Pro Sesto grazie ad una rete di Ajeti; qualche rimpianto anche per il Lecco, il quarto zero a zero consecutivo contro la Triestina vuol dire quattro punti nelle ultime cinque partite, un rendimento che se leggermente migliorato poteva permettere alla compagine di Foschi di lottare per la serie B.

Perde un'occasione per consolidare il posto play-off il Novara, gli azzurri a Piacenza rischiano addirittura di perdere e vengono salvati nell'ultima parte di match da Vuthaj; due successi esterni entrambi significativi, l'Albinoleffe sbanca Busto Arsizio per quattro a uno, l'Arzignano si aggiudica il derby veneto al "Menti" contro un Vicenza con la testa alla Coppa.

La miglior squadra del momento e senza dubbio del girone di ritorno è la Virtus Verona, il quinto posto dopo la vittoria uno a zero sulla Pergolettese ne è la testimonianza; si fa infuocata la lotta salvezza, fondamentale l'uno a zero del Sangiuliano sulla Pro Vercelli, a decidere l'ex Alcibiade.Torna a vincere il Renate battendo due a zero il Padova, nell'ultimo incontro di giornata un punto a testa per Mantova e Juve NG.