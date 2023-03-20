Serie B. Gli arbitri della 31a: Piccinini a Bari, Massimi a Parma
Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 31ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 1 aprile.
GENOA – REGGINA - Venerdì 31/03 h. 20.30
AURELIANO
PAGNOTTA - MARCHI
IV: FIERO
VAR: NASCA
AVAR: LONGO S.
ASCOLI – BRESCIA - h. 14.00
PATERNA
DEI GIUDICI - CORTESE
IV: GIACCAGLIA
VAR: PAIRETTO
AVAR: MUTO
CAGLIARI – SUDTIROL - h. 14.00
PRONTERA
LO CICERO - MINIUTTI
IV: MILONE
VAR: ABBATTISTA
AVAR: GARIGLIO
COSENZA – PISA - h. 14.00
GUIDA
VIVENZI – DI GIACINTO
IV: MAROTTA
VAR: AYROLDI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: CAMPLONE (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
PARMA – PALERMO - h. 14.00
MASSIMI
DEL GIOVANE – DI MONTE
IV: DE ANGELI
VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
AVAR: BRESMES (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
SPAL – TERNANA - h. 14.00
RUTELLA
LOMBARDI – SECHI
IV: GIGLIOTTI
VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
AVAR: MINELLI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
VENEZIA – COMO - h. 14.00
SERRA
MASSARA - FONTEMURATO
IV: MUCERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PAGANESSI
BARI – BENEVENTO - h. 16.15
PICCININI
MELI - CIPRIANI
IV: PIRROTTA
VAR: ABISSO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: ALASSIO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
PERUGIA – FROSINONE - h. 16.15
FELICIANI
DE MEO - MONDIN
IV: ZANOTTI
VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “RENATO CURI”)
AVAR: BARONI (ON-SITE STADIO “RENATO CURI”)
MODENA – CITTADELLA - Domenica 2/04 h. 16.15
PERENZONI
RANGHETTI – DI VUOLO
IV: GIANQUINTO
VAR: VALERI
AVAR: GARIGLIO