Serie B. Gli arbitri della 31a: Piccinini a Bari, Massimi a Parma - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri della 31a: Piccinini a Bari, Massimi a Parma

L'arbitro Marco Piccinini
L'arbitro Marco Piccinini
BeneventoSerie B

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 31ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 1 aprile.

GENOA – REGGINA - Venerdì 31/03 h. 20.30

AURELIANO

PAGNOTTA - MARCHI

IV: FIERO

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

ASCOLI – BRESCIA - h. 14.00

PATERNA

DEI GIUDICI - CORTESE

IV: GIACCAGLIA

VAR: PAIRETTO

AVAR: MUTO

CAGLIARI – SUDTIROL - h. 14.00

PRONTERA

LO CICERO - MINIUTTI

IV: MILONE

VAR: ABBATTISTA

AVAR: GARIGLIO

COSENZA – PISA - h. 14.00

GUIDA

VIVENZI – DI GIACINTO

IV: MAROTTA

VAR: AYROLDI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR: CAMPLONE (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

PARMA – PALERMO - h. 14.00

MASSIMI  

DEL GIOVANE – DI MONTE

IV: DE ANGELI

VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR: BRESMES (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

SPAL – TERNANA - h. 14.00

RUTELLA

LOMBARDI – SECHI  

IV: GIGLIOTTI

VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR: MINELLI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

VENEZIA – COMO - h. 14.00

SERRA

MASSARA - FONTEMURATO

IV: MUCERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

BARI – BENEVENTO - h. 16.15

PICCININI

MELI - CIPRIANI

IV: PIRROTTA

VAR: ABISSO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR: ALASSIO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

PERUGIA – FROSINONE - h. 16.15

FELICIANI

DE MEO - MONDIN

IV: ZANOTTI

VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “RENATO CURI”)

AVAR: BARONI (ON-SITE STADIO “RENATO CURI”) 

MODENA – CITTADELLA - Domenica 2/04 h. 16.15

PERENZONI

RANGHETTI – DI VUOLO

IV: GIANQUINTO

VAR: VALERI

AVAR: GARIGLIO

La Redazione

Leggi altre notizie:BENEVENTO Serie B

Serie B

ClassificaRisultatiStatistiche