Potenza, 180 biglietti a disposizione per la trasferta di Cerignola

In prevendita 180 biglietti (residenti Provincia di Potenza) per assistere alla 35^ giornata di Serie C.

È attiva la vendita dei biglietti del settore ospiti dello Stadio Domenico Monterisi di Cerignola per la gara Audace Cerignola – Potenza di domenica, ore 17.30. I biglietti disponibili sono 180 per i soli residenti nella provincia di Potenza. Il costo del tagliando è di 13 euro, più 1,50 euro di diritti di prevendita.

Di seguito il link per l’acquisto (Postoriservato.it).

Importante: si prega i sostenitori rossoblù di non recarsi a Cerignola senza il tagliando acquistato in prevendita, il quale sarà valido esclusivamente per il Settore Ospiti. La vendita, anche in loco, degli altri settori dell’impianto non sarà consentita ai residenti nella Provincia di Potenza.

Ufficio Stampa Potenza Calcio