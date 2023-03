Bulè-Lascaris, un pari che lascia tutto aperto in vista del ritorno

Match interlocutorio la sfida d'andata della semifinale di Coppa Piemonte Promozione, una gara che rimanda tutto alla sfida di ritorno in terra torinese dove al Bulè Bellinzago basterà un pareggio con gol per arpionare la finale della competizione a cui sembra già vicinissimo il Benarzole dopo il 3-1 dell'andata al Castellazzo Bormida. Al "Comunale" di Bellinzago è finita invece senza reti tra i padroni di casa e il Lascaris, un pareggio sostanzialmente giusto anche se i novaresi si sono fatti preferire per aver cercato con più convinzione un successo che non è arrivato per questione di attimi; la formazione di Falco si è presentata al cospetto dei "Tigrotti" forte del successo già acquisito in campionato, una cavalcata quasi senza avversari che ha portato i bianconeri di Pianezza a vincere con ben quattro giornate d'anticipo il girone B permettendo di spostare tutta l'attenzione sul cammino di Coppa. Quasi una finale anticipata dunque, e il risultato rimasto in bilico lascia presagire un ritorno ancora più tirato e combattuto.

Rispetto Forzatti è chiamato a fare a meno di tanti titolari, da capitan Mangolini ad Asole e senza trascurare il lungodegente Sacco, lasciando inizialmente in panchina anche Vacirca e Rogora per varare un assetto che riporta Manfroni a centrocampo e vede l'inserimento di Sironi al centro della difesa a protezione di Salmoirago, chiamato a destreggiarsi tra i pali. Tanti i giovani in campo anche per i torinesi che si affidano in attacco a Stocchino - classe 2005 - supportato da Atapuilco, di un anno più giovane, anche se la squadra gira sull'esperienza di Serafino ed Esposito; non ci sono misteri per cui le due squadre si conoscono ad anche per questo nutrono profondo e vicendevole rispetto che in campo si tramuta in accortezza che si declina in due schieramenti che si fronteggiano a specchio. Non si vuole lasciare spazio agli avversari senza tuttavia dimenticarsi di provare a costruire. La gara fatica a decollare tanto che il primo pericolo non è neanche un tiro in porta, al 5' Esposito lascia partire un cross troppo profondo che però si tramuta in una parabola imprevista che Salmoirago deve impegnarsi per alzare oltre la traversa; il Bulè è più incisivo in avvio di gara, Sabin all'11' lascia partire un diagonale dritto per dritto che non trova lo specchio poi è velenosa la conclusione di Repossini che Zaccone vede solamente all'ultimo abbozzando una parata stilisticamente non perfetta ma efficace (18'). Ancora il claudicante Repossini al 26' lascia partire una sassata che sibila a fil di palo poi Esposito prova ad alleggerire la pressione al 28' ma la palla esce abbondantemente oltre la traversa. E' il momento migliore del Bulè Bellinzago che tuttavia non riesce a pungere, al 37' sulla punizione battuta dal fronte sinistro di Repossini si fionda Renolfi in anticipo aereo ma la testata sul primo palo del centrocampista non ha fortuna; l'occasione migliore del primo tempo per il vantaggio è però bianconera, Sbriccoli sfrutta il buco generato dall'indecisione dei due centrali per presentarsi a tu per tu con Salmoirago e spedire alle ortiche da posizione più che invitante il possibile vantaggio ospite (45') che avrebbe ingenerosamente mandato i novaresi al riposo sotto di un gol.

Legno di rimpianti Un primo tempo tutt'altro che scoppiettante lascia il posto ad una ripresa dove i cambi rischiano di diventare la chiave di volta per vincere la partita. Al 5' Baghdadi su calcio da fermo lascia partire una bomba da lontanissimo su cui Zaccone è chiamato a volare per difendere il proprio palo poi Falco rompe gli indugi e con quattro cambi in una volta sola prova a far saltare il banco intorno al quarto d'ora; e dopo pochi secondi uno dei nuovi - Marginean - trova un varco per arrivare a calciare spedendo sull'esterno della rete. Ora il Lascaris, forse anche per una maggiore freschezza degli interpreti, ha guadagnato il predominio territoriale sugli avversari ma è un dominio sterile quello degli uomini di Falco, tanto che bisogna attendere la mezz'ora per ritrovare i torinesi dalle parti di Salmoirago con una sponda intelligente di Scavone che chiama Di Carlo ad un pretenzioso pallonetto di testa che il portiere novarese, leggermente fuori dai pali, con un colpo di reni riesce a sfiorare rifugiandosi in angolo; sul corner il più lesto di tutti è Pretti ma la zuccata del centrocampista bianconero termina proprio tra le braccia di Salmoirago. Cambia anche il Bulè mandando in campo in rapida successione Vacirca, Rogora e Prutean ma sarà Cervizzi - l'ultimo scelto dal tecnico gialloblù -, dopo un'imbucata di Marginean che risulta troppo lunga per Scavone e che sarà anche l'ultimo vero tentativo offensivo del Lascaris (38'), a sfiorare la rete al 44' con un mirabolante colpo di tacco su veronica e cross di Prutean che a Zaccone battuto va tuttavia a terminare la sua corsa contro il palo tornando poi in campo permettendo alla difesa torinese di rinviare. Ancora un sussulto in piena ripresa, al 48', con Rogora che su punizione centra la porta ma anche la saracinesca chiusa dal portiere ospite ed è poi tempo dei titoli di coda che rimanda ogni decisione a dopo le festività pasquali.

BULE' BELLINZAGO-LASCARIS 0-0

Bulè Bellinzago (4-2-3-1): Salmoirago; Tuveri, Bruno, Sironi, Viganotti (24'st Prutean); Renolfi, Manfroni; Sabin (24'st Vacirca), Curatolo (35'st Cervizzi), Baghdadi; Repossini (26'st Rogora). A disposizione: Montrasi, Bianchi, Hamine, Sanna, Ghiraldo. All. Forzatti.

Lascaris (4-2-3-1): Zaccone; Anello, Dolce, Ciccomascolo, Sicilia; Ghironi (12'st Pretti), Serafino (43'st Ballacchino); Esposito, Atapuilco (12'st Di Carlo), Sbriccoli (12'st Marginean); Stocchino (12'st Scavone). A disposizione: Ravo, Tugnolo, Cipullo, Grillo. All. Falco.

Arbitro: Tinetti di Ivrea.

Note: Ammoniti Baghdadi per il Bulè Bellinzago, Ghironi e Dolce per il Lascaris.