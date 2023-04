Benevento. Stellone: "Col Bari saremo pratici. Carfora sarà titolare"

Il tecnico del Benevento, mister Roberto Stellone, ha risposto alle domande dei media nella sala stampa del "Vigorito" in vista della trasferta della compagine giallorossa in casa del Bari. Queste le parole dell'allenatore della Strega:

Condizione – El Kaouakibi non è ancora disponibile, speriamo di averlo per la Spal. Glik e Ciano sono in gruppo, faranno parte dei convocati ma non partiranno dall’inizio perché non hanno la condizione per farlo, vedremo a partita in corso. Devo e voglio impiegare chi ho visto meglio.

Reazione – La partita di Pisa ha portato a qualche passo indietro, la sconfitta è stata meritata. E’ stata una gara negativa nel suo insieme. A volte capita, a noi è successo durante la sosta che ci ha permesso di unirci e migliorarci, nonostante l’aspetto negativo della sconfitta. Sarebbe stato meglio giocare subito per provare a rimediare. Non tutto, però, è stato sbagliato, prima avevamo fatto sei punti. Ci sono stati anche i risultati positivi delle dirette concorrenti che ci hanno messo in una situazione di maggiore difficoltà in classifica, mancano otto partite e abbiamo le nostre possibilità. Abbiamo lavorato su concetti fondamentali come l’attenzione e la concentrazione, due qualità che non possono mancare in questo momento. Devono tirarle fuori i giocatori, a maggior ragione adesso che affronteremo una squadra forte, quarta in classifica, che non ha mai perso due partite di fila e che proverà a riscattarsi dal ko di Terni. Dovremo cercare di fare punti per affrontare in maniera differente le successive due gare casalinghe.

"Giocare dopo le dirette concorrenti che dovessero fare un risultato negativo può sia dare una spinta in più che farti sentire appagato con la convinzione che ci sia ancora un'altra occasione. Dobbiamo pensare a noi stessi giocando come fosse l'ultima di campionato. Un risultato positivo a Bari ci consentirebbe di vivere una settimana diversa che potrebbe risultare determinante per la sfida successiva contro la Spal. Dobbiamo muovere la classifica.

I tifosi hanno dato prova di civiltà responsabilizzando i calciatori. Per me è una cosa positiva che può darti un qualcosa in più. Avessero scelto la via della contestazione avrebbero sbagliato perché avrebbero messo ulteriore peso sulle spalle dei ragazzi. La chiacchierata, invece, è stata costruttiva ed è stata apprezzata da tutto il gruppo. I tifosi vogliono la maglia sudata: noi li ringraziamo e faremo il massimo per ripagare la fiducia che ci hanno accordato.

Domani in attacco giocheranno Carfora e Pettinari; poi ci saranno Paleari, Letizia, Veseli, Tosca, Foulon, Acampora, Viviani, Improta e Tello. La squadra è duttile e spostando qualche pedina si può giocare con diversi moduli.

Il Bari è una squadra fisica e veloce. Se non saremo altrettanto veloci sarà un problema; dobbiamo, invece, cercare di essere noi un problema per loro quando abbiamo la palla. In difesa sono esperti e hanno un ottimo portiere, l'allenatore è bravo e hanno alle spalle una società forte: sarà importante saper leggere i vari momenti della partita. A chi giocherà titolare ho detto di non risparmiarsi perché in panchina ci sono calciatori pronti ad entrare a gara in corso. Dovremo partire forte ma mantenere un certo equilibri. Domani ci sarà in campo un Benevento più pratico.

Di Carfora sfrutteremo le sua qualità di saper giocare palla a terra ed in velocità. Nonostante non abbia una grande struttura fisica non si sottrae ai contrari. Ovviamente si potrà giocare palla alta su Pettinari ma non su di lui.

Il fatto di avere più calciatori a disposizione rende più difficili le scelte dell'allenatore ma aumenta la competizione in allenamento e questo è positivo. Alcuni risultati negativi sono dovuti anche al fatto che c'erano giocatori che non erano al meglio ed andavano gestiti. Per me chi salta l'allenamento del mercoledì non gioca ma non ho potuto applicare la regola per mancanza di uomini".