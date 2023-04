Bari. Mignani: "Benevento ha grande rosa ma noi dobbiamo fare punti"

Mister Michele Mignani, allenatore del Bari, ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia del match contro il Benevento in programma domani al "San Nicola" con fischio di inizio alle ore 16:15. Queste le parole del tecnico dei pugliesi:

"Per restare agganciati al treno promozione dobbiamo vincere la partita di domani. Il rendimento in trasferta ci ha tenuto nelle posizioni di vertice ma dobbiamo migliorare quello interno.

Folorunsho si è allenato bene con la squadra ma la sua inattività gli ha fatto perdere minutaggio. Potrà essere utile a gara in corso. I nazionali stanno tutti bene.

Nelle ultime partite abbiamo pressato maggiormente nella metà campo avversaria ma ci mancano ancora i gol su palla inattiva benché siamo una delle squadre che segna di più su azione. Possiamo, grazie alle nostre qualità, fare sempre male all'avversario. Non ci sono problemi di sorta ed i gol che abbiamo segnato nelle ultime partite sono bastati: è questo che conta.

Le mie scelte sono basate sulle caratteristiche dei calciatori quindi penso al contributo che possono dare alla squadra. Esposito ha qualità tecniche superiori alla media ed il suo percorso può testimoniarlo. Ovviamente ha solo vent'anni e deve ancora crescere ma se è emerso è per le sue qualità. Si allena bene e fa ciò che gli chiedo poi sono io a dover fare determinate scelte.

Non possiamo pensare al Benevento ed ai suoi problemi perché dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Hanno una delle rose più forti del campionato e sarà una partita molto difficile perché entrambe le squadre necessitano di punti.

Quando vinciamo partite "sporche" veniamo esaltati ma quando perdiamo mi si chiede perché non siamo spumeggianti. La mia risposta è che ci sono periodi del campionato nei quali si gioca in un modo ed altri in cui si gioca in un altro. A prescindere dal come, domani sarà importante fare punti.

Ci siamo allenati senza rischiare affaticamenti nella prima settimana per intensificare nella seconda. Tutti hanno lavorato al meglio eccetto Mallamo che, però, sta recuperando. Folourunsho e Ceter sono disponibili.

Contro difese a tre andiamo in difficoltà ma dipende sempre dalla partita: alcuni giocano a tre e ti concedono spazi altri la fano diventare a cinque e ti lasciano poco spazio.

Cheddira deve mantenere l'atteggiamento avuto fino ad ora. Serve fame e voglia di migliorare ma non si può migliorare sempre. Non so dove possa arrivare Cheddira ma deve solo pensare a crescere di giorno in giorno.

Non possiamo pensare ancora alla sconfitta contro la Ternana se vogliamo perseguire obiettivi importanti. Molti non si sarebbero aspettati la costanza che abbiamo avuto ma bisogna considerare che abbiamo sempre davanti avversari molto forti".