Il Barletta passa a Venosa Battuto il Lavello Non basta Liccardi

Seconda sconfitta consecutiva per il Lavello che non riesce ad uscire dalla zona retrocessione. A Venosa passa il Barletta che sale al quarto posto in classifica. Sblocca la gara dopo soli 2' Scaringella per i pugliesi e al 41' arriva il raddoppio di Loiodice che mette in cassaforte il risultato. I padroni di casa accorciano al 44' con Liccardi (che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1) e nella ripresa non riescono ad acciuffare il pari.