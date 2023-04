Bari-Benevento 2-0: Piccinini si prenda la scena, gli ospiti due rossi

In una gara giocata alla pari anche in dieci contro undici al cospetto di un avversario di caratura nettamente superiore, il Benevento esce sconfitto dal "San Nicola" col punteggio di 2-0 in favore del Bari. Protagonista (quasi) assoluto della partita è stato l'arbitro Piccinini, insieme al suo "complice, il VAR Abisso.

Sei i volti nuovi per i giallorossi rispetto alla pessima prova offerta contro il Pisa: mister Stellone lancia dal 1' il baby Carfora che si schiera sulla trequarti insieme a Tello e alle spalle di Pettinari. Il Bari, da parte sua, recupera Folorushno, che parte dalla panchina, e Di Cesare, che torna a comandare la difesa.

Il Benevento si fa preferire nella prima parte di gara per gioco espresso pur se Caprile non compie interventi degni di nota. I ragazzi di Stellone si vedono negato un chiaro rigore per tocco di mani di Vicari su tiro di Pettinari: è la prima "scena" del protagonista Piccinini che va a rivedere l'azione a bordocampo e non concede la massima punizione per un precedente fallo di Viviani su Cheddira. Poco dopo, il "secondo atto": Acampora, di certo non irreprensibile, viene mandato negli spogliatoi per due gialli "generosi". Allo scadere del tempo, Cheddira cestina un'ottima occasione e al riposo si va sullo 0-0.

La ripresa inizia con una sostituzione per il Bari: al posto di Maita entra Morachioli e la sua presenza in campo si fa sentire. E' lui, infatti, che serve l'assist sul quale Cheddira calcia in porta ma viene chiuso da Foulon che devia la sfera; nel farlo, però, il belga pesta il piede del marocchino: anche questa volta il direttore di gara va a rivedere al monitor ma con esito diverso dalla precedente. Sul dischetto si presenta Antenucci che mette alle spalle di Paleari il pallone del vantaggio. Al 69' il Benevento resta in 9 per due sciagurati gialli presi da Viviani i soli 5'. Non bastasse la doppia inferiorità numerica appena maturata, il Benevento subisce anche la rete del raddoppio: Folorunsho, complice una deviazione della barriera, segna direttamente su calcio di punizione. Non succede più nulla fino al termine con il Bari che si limita ad amministrare: al triplice fischio il punteggio è di 2-0 per il Bari; il Benevento si ritrova a -5 dai play-out e con lo spettro della Serie C sempre più incombente.