Serie C, Picerno e Potenza devono accontentarsi dei pari esterni

Devono accontentarsi dei pari esterni Picerno e Potenza nella quartultima giornata di campionato. I melandrini passano in vantaggio a Viterbo con Ceccarelli a fine primo tempo, ma vengono raggiunti dal Monterosi con Costantino. La squadra del capoluogo di regione impatta invece a Cerignola: apre Samele per gli ofantini, la riprende Volpe per i rossoblu per un punto che permete di restare nei play-off.