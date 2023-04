Serie D, il Matera scivola ad Altamura Impatta il Francavilla

Nel ventinovesimo turno di Serie D girone H soltanto un punto per le due lucane che hanno giocato nella giornata odierna. Dopo la sconfitta interna di ieri del Lavello (1-2 contro il Barletta), il Matera scivola a Barletta per 3-1 e il Francavilla non va oltre lo 0-0 interno contro il Bitonto. Nel derby della Murgia Bottalico aveva portato in vantaggio i biancazzurri, poi i padroni di casa hanno ribaltato con doppio Sosa e Molinaro. Però la gara del Tonino d'Angelo ha fatto parlare anche per gli scontri avvenuti prima della gara. Le due tifoserie si sono scontrate in via vecchia Buoncammino. C'è stato un lancio di grosse pietre, di mazze di legno e di altri oggetti pericolosi. Risultano danneggiate numerose automobili che erano parcheggiate. Risultano anche alcuni feriti anche se non c'è ancora un bilancio dell'accaduto. Sono stati momenti di grande pericolo, anche per i residenti della zona o per persone che tranquillamente erano nei locali presenti sulla via e si sono ritrovati con i vetri delle auto infranti. La ricostruzione dei fatti sarà effettuata dalle forze dell'ordine presenti sul posto.