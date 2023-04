Picerno, per il secondo anno di fila saranno disputati i play-off

Per il secondo anno di fila il Picerno parteciperà ai play-off di Serie C girone C. Questa volta l'aritmetica certezza è arrivata con il punto di Viterbo conquistato contro il Monterosi che è valso il decimo risultato utile consecutivo e la contemporanea sconfitta dell'Avellino a Castellammare (i melandrini hanno vinto entrambe le gare contro gli irpini) che ha permesso alla squadra di Longo di tagliare il traguardo con ben tre giornate di anticipo. Lo scorso anno la notizia dei play-off arrivò a quattro giorni dalla fine del campionato quando alla Juve Stabia (sempre sulla strada dei picernesi) vennero inflitti due punti di penalizzazione e la Leonessa della Lucania ha potuto festeggiare in anticipo.