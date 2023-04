Novara-Pergolettese 1-2, si allontano i play-off per gli azzurri

Un Novara diverso da quello ammirato nell’ultimo mese perde in casa contro la Pergolettese e scende al decimo posto nella classifica del girone A di Serie C, gli azzurri possono ancora sperare di giocare i play-off ma dovranno offrire prestazioni ben differenti da quella di ieri al Piola. Oltretutto all’assenza di Galuppini si è aggiunto l’infortunio di Vuthaj che verrà valutato nei prossimi giorni. Il match si è deciso nel primo tempo finito due a uno per la Pergolettese ma sarebbe potuto essere maggiore il divario a favore degli ospiti, nella ripresa un Novara più quadrato ha fatto troppo poco per meritare il pareggio.

Novara pasticcione, lo svantaggio di una rete è un’affare La prima occasione è per il Novara, cross di Calcagni per Vuthaj la cui girata termina a lato, è un fuoco di paglia perché nei successivi venti minuti c’è solo una squadra in campo ed è la Pergolettese, al 16’ ospiti in vantaggio con Guiu Villanova che approfitta di un errore clamoroso di Desjardins, al 18’ Abiuso di testa sfiora il palo, al 20’ Desjardins si oppone con bravura a Guiu Villanvoa, al 23’ destro di Mazzarani a fil di traversa, al 26’ arriva il raddoppio della Pergolettese, cross dalla destra di Bariti sul quale la difesa novarese è immobile, per Abiuso è un gioco da ragazzi depositare nella porta sguarnita. Per il Novara il pomeriggio difficile continua con l’infortunio di Vuthaj, il nuovo entrato Margiotta si mette subito in evidenza impegnando Soncin e colpendo una clamorosa traversa, dopo un’altra occasione per Guiu Villanova il Novara accorcia le distanze con Spalluto che su assist di Margiotta batte Soncin, finale di tempo ancora di marca Pergolettese che spreca almeno un paio di opportunità del tris.

Novara più ordinato ma il risultato non cambia La ripresa parte con un brivido per Desjardins su conclusione di Abiuso, al 3’ volee di Margiotta che non inquadra la porta, le premesse per un bel secondo tempo vengono un po’ disattese, da segnalare al 19’ un tiro centrale di Varone bloccato senza troppi patemi da Soncin. Al 42’azione a percussione del Novara che si conclude con un destro di Rocca di poco a lato, il recupero di cinque minuti non cambia il risultato per la delusione del pubblico azzurro.

NOVARA-PERGOLETTESE 1-2

Marcatori: 16’Guiu Villanova (P), 26’ Abiuso (P), 42’Spalluto (N),

Novara (3-4-1-2): Desjardins; Khailoti (1’st Rocca), Benalouane, Carillo; Calcagni, Ranieri (28’st Di Munno), Varone (28’st Di Munno), Ciancio; Gonzalez; Spalluto, Vuthaj (31’Margiotta). A disposizione: Menegaldo, Pelagotti, Bonaccorsi, Fragomeni, Federico, Saidi, Ariaudo. All. Marchionni

Pergolettese (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti (28’st Saccani), Mazzarani (28’st Figoli), Artioli, Varas (44’st Andreolli), Villa; Guiu Villanova (28’st Doumbia), Abiuso. A disposizione: Rubbi, Cattaneo, Bevilacqua,Lucenti, Andreoli, Cancello, Vitalucci, Verzeni. All. Villa

Note: Ammoniti Benalouane, Calcagni, Rocca, Di Munno e Ciancio per il Novara, Guiu Villanova per la Pergolettese. Spettatori 2839, 2107 abbonati e 732 paganti