Serie B. Gli squalificati dopo la 31a: fuori in 12, 2 turni a Scaglia

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 4 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere propri collaboratori, al 46° del secondo tempo, ostacolata la ripresa del giuoco nascondendo il pallone ai calciatori della squadra avversaria e generando, pertanto, un momentaneo clima di tensione.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un bicchiere di plastica ed una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco ed un bicchiere di plastica ed una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere, al 47° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

SCAGLIA Filippo (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

STURARO Stefano (Genoa): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina ed entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria alimentando, pertanto, un clima di tensione.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACAMPORA Gennaro (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SIMIC Lorenco (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

VIVIANI Mattia (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERNABE' GARCIA Adrian (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CELLI Alessandro (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

D'ORAZIO Tommaso (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FRARE Domenico (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAPETTI Andrea (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VAN DE LOOI Tom (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZAPPA Gabriele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)

MAITA Mattia (Bari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

MENEZ Jeremy (Reggina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Reggina)

CAMPORESE Michele (Reggina)

CROCIATA Giovanni (Cittadella)

DENTELLO AZZI Paulo Daniel (Cagliari)

DOSSENA Alberto (Cagliari)

GUDMUNDSSON Albert (Genoa)

LETIZIA Gaetano (Benevento)

NOVAKOVICH Andrija (Venezia)

VOGLIACCO Alessandro (Genoa)

PRATI Matteo (Spal)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

VANOLI Paolo (Venezia); doppia ammonizione; per avere inoltre, alla notifica del provvedimento di espulsione, entrando sul terreno di giuoco, contestato con veemenza la decisione arbitrale e, successivamente, mentre abbandonava il recinto di giuoco, rivolto un'espressione gravemente insultante all'Arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARONCELLI Simone (Cosenza): per avere, al 44° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale lanciando una bottiglietta di plastica.