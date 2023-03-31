Serie B. Gli arbitri della 32a: Maresca a Benevento, Cosso a Perugia - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri della 32a: Maresca a Benevento, Cosso a Perugia

L'arbitro Fabio Maresca
L'arbitro Fabio Maresca
BeneventoSerie B

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 32ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma lunedì 10 aprile. 

BENEVENTO – SPAL - h. 12.30

MARESCA

DEL GIOVANE - MASSARA

IV: PANETTELLA

VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

BRESCIA – TERNANA - h. 15.00

VOLPI

RASPOLLINI - SACCENTI

IV: CALDERA

VAR: GHERSINI

AVAR: ROSSI C.

CITTADELLA – PARMA - h. 15.00

BARONI

ALASSIO – DI GIOIA

IV: IANNELLO

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARCHI 

COMO – GENOA - h. 15.00

PAIRETTO

BERTI – D’ASCANIO

IV: CALZAVARA

VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR: MIELE G. (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

FROSINONE – ASCOLI - h. 15.00

SANTORO  

VONO – MIELE D.

IV: TURRINI

VAR: DI PAOLO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

PERUGIA – MODENA - h. 15.00

COSSO

PERETTI - YOSHIKAWA

IV: ANDREANO

VAR: MARINELLI

AVAR: MOKHTAR

REGGINA – VENEZIA - h. 15.00

ABISSO

MARGANI - LOMBARDI

IV: GRASSO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: ZUFFERLI

SUDTIROL – BARI - h. 15.00

GUIDA

LOMBARDO – ROSSI M.

IV: RISPOLI

VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “DRUSO”) 

PISA – CAGLIARI - h. 18.00

LA PENNA

PRENNA - BARONE

IV: TREMOLADA

VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR: SCARPA (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

PALERMO – COSENZA - h. 20.30

SACCHI

CAPALDO - MORO

IV: PERRI  

VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR: RUTELLA (ON-SITE STADIO RENZO BARBERA”)

Maurizio Morante

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