Scelta conveniente e sostenibile: Cavuoto ŠKODA propone KAMIQ GPL

L'aumento del costo della benzina e del diesel, negli ultimi anni, ha reso sempre più difficile per molti automobilisti orientarsi nella scelta di una vettura a causa degli alti costi di mantenimento. Il prezzo dei carburanti tradizionali ha costretto molte persone a cercare alternative più economiche e convenienti. Una di queste alternative è il GPL, che sta diventando sempre più popolare grazie al suo prezzo certamente più conveniente rispetto alla benzina e al diesel.

Ma cosa significa esattamente montare un impianto GPL sulla propria auto? Significa utilizzare un carburante alternativo, con un sistema di alimentazione sicuro e affidabile che garantisce un funzionamento fluido e prestazionale del motore. Inoltre, il GPL è un carburante più pulito rispetto alla benzina e al gasolio, poiché emette meno CO2 e particolato, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale dell'auto sulla città e sul territorio.

Adesso, per andare incontro ai clienti la concessionaria Cavuoto|ŠKODA di Benevento propone l'opzione di acquistare il city-SUV, KAMIQ, con l’installazione (una volta immatricolata la vettura) dell'impianto GPL altamente performante sviluppato da Zavoli (uno dei leader mondiali nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti ed impianti di conversione a gas metano e GPL per autotrazione). Questa soluzione è ideale per coloro che desiderano risparmiare sui costi del carburante senza rinunciare al piacere di guida. L'impianto GPL prodotto da Zavoli, montato sulla ŠKODA KAMIQ, consente di percorrere oltre 600 km con meno di 30 euro di carburante (test effettuato con un prezzo del GPL pari a Euro 0,69/l). Un risparmio davvero notevole che si traduce in una riduzione del costo totale dei rifornimenti del 50%.

La ŠKODA KAMIQ è un'auto moderna, elegante, che si adatta alle esigenze di chi cerca un veicolo versatile e affidabile. Grazie alla possibilità di montare l'impianto GPL, il city-SUV ŠKODA diventa ancora più conveniente e facile da gestire, senza dover rinunciare alle prestazioni e alla qualità che caratterizzano i veicoli ŠKODA. Un'auto perfetta per la famiglia che, con l'impianto GPL, si traduce in un notevole vantaggio per le proprie “tasche”.

Se si considera, infatti, che il prezzo della benzina e del gasolio è in costante aumento, l'utilizzo del GPL può essere una vera e propria soluzione intelligente per risparmiare sui principali costi di gestione della propria auto. Inoltre, l’impianto GPL è da considerare un investimento a lungo termine perché la sua installazione permette di recuperarne il costo, velocemente, grazie al risparmio sul carburante.

Un'occasione da non lasciarsi sfuggire, dunque, soprattutto per chi percorre tanti chilometri e cerca un’auto confortevole e funzionale.

La gamma di ŠKODA KAMIQ ha un listino che parte da 199 euro (TAN 7,49% fisso - TAEG 8,95%).

ŠKODA KAMIQ in versione GPL disponibile su autocavuoto.it