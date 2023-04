Potenza, i convocati di Raffaele per la gara contro il Monopoli

L’allenatore del Potenza Giuseppe Raffaele ha reso noti i calciatori convocati per la gara contro il Monopoli 1966 valida per la 36^ giornata (17^ di ritorno) di Serie C – Girone C, domani alle ore 17.30 presso lo Stadio Alfredo Viviani. Di seguito la lista:

RUOLO/ NUMERO/CALCIATORE

PORTIERI

46 Alastra Fabrizio – 1 Gasparini Manuel

DIFENSORI

51 Girasole Domenico – 98 Hadžiosmanović Cristian – 18 Legittimo Matteo – 17 Polito Vincenzo – 16 Sbraga Andrea

CENTROCAMPISTI

29 Bianchi Niccolò – 7 Cittadino Andrea – 6 Del Pinto Lorenzo – 23 Logoluso Gaetano – 14 Riccardi Pasquale – 38 Talia Angelo – 26 Verrengia Bruno

ATTACCANTI

19 Alagna Fabio – 9 Caturano Salvatore – 10 Del Sole Ferdinando – 11 Di Grazia Andrea – 27 Murano Jacopo – 70 Schimmenti Emanuele – 77 Volpe Giovanni

POTENZA-MONOPOLI: PRECEDENTI

Serie C Lega Sud – Gir. B 1946/47 | 15/12/46 (6ᵃ giornata) | Potenza-Monopoli: 1-1 | 38’ Bux, 40’ Summa

Serie C Lega Sud – Gir. S 1947/48 | 21/03/48 (21ᵃ giornata) | Potenza-Monopoli: 0-0

Promozione Interreg. – Gir. N 1949/50 | 30/10/49 (1ᵃ giornata) | Potenza- Audace Monopoli 3-2 | 23’ Mian, 26’ Milano, 70’ e 77’ Mian, 90’ Giordano

Promozione Interreg. – Gir. N 1950/51 | 11/01/51 (12ᵃ giornata) | Potenza-Audace Monopoli 6-1 | 36’ Simoni, 38’ Fantozzi, 45’ Balbusso, 50’ Simoni, 53’ Andrian, 67’ Fantozzi, 70’ Doria

Serie D – Girone H 1976/77 | 23/01/77 (18ᵃ giornata) | Potenza-Monopoli: 2-0 | 4’ De Biase (rig.), 75’ Rosa

Serie D – Girone H 1977/78 | 18/12/77 (14ᵃ giornata) | Potenza-Monopoli: 2-1 | 1’ Piemontese, 55’ De Biase, 68’ Zaccaro

Serie C/2 – Girone D 1979/80 | 13/01/80 (15ᵃ giornata) | Potenza-Monopoli: 4-2 | 3’ Catalano, 30’ Piccinetti, 44’ Prima, 53’ Scarpa, 55’ Catalano, 85’ Prima (rig.)

Serie C/2 – Girone D 1980/81 | 24/05/81 (32ᵃ giornata) | Potenza-Monopoli: 2-1 | 38’ Totaro, 48’ Rossi, 73’ Squicciarini

Serie C/2 – Girone D 1981/82 | 07/03/82 (24ᵃ giornata) | Potenza-Monopoli: 0-1 | 76’ Giusto

Serie C/2 – Girone C 1983/84 | 27/05/84 (33ᵃ giornata) | Potenza-Monopoli: 0-0

Serie C/2 – Girone C 2006/07 | 18/02/07 (22ᵃ giornata) | Potenza-Monopoli: 1-2 | 35’ Galetti, 54’ Caracciolese, 70’ Pignalosa

Serie D – Girone H 2012/13 | 09/09/12 (2ᵃ giornata) | Città di Potenza-Monospolis: 0-2 | 30’ e 46’ Montaldi

Serie D – Girone H 2014/15 | 26/10/14 (8ᵃ giornata) | Potenza-Monopoli: 1-0 | 90’+6 Palumbo (rig.)

Serie C – Girone C 2018/19 | 22/09/18 (2ᵃ giornata) | Potenza-Monopoli: 0-0

Serie C – Girone C 2019/20 | 15/03/20 (31ᵃ giornata) | Potenza-Monopoli *n.d. per la sospensione del campionato a causa della pandemia da Covid-19

Serie C – Girone C 2020/21 | 18/04/21 (36ᵃ giornata) | Potenza-Monopoli: 2-1 | 21’ Gigli, 24’ Romero, 53’ Mercadante (rig.)

Serie C – Girone C 2021/22 | 21/11/21 (15ᵃ giornata) | Potenza-Monopoli: 0-0

NUMERI IN SINTESI

Bilancio a Potenza: 16 partite giocate, 8 vittorie Potenza, 5 pareggi, 3 vittorie Monopoli; 24 reti Potenza, 14 reti Monopoli.

Risultato più ricorrente: 0-0 (quattro volte);

Miglior marcatore del Potenza: Germano Mian con 3 reti;

Miglior marcatore del Monopoli: Marcello Prima ed Anibal Daniel Montaldi con 2 reti.

