Nella trentaseiesima giornata di Serie C girone C il Picerno impatta 0-0 contro il Messina e il Potenza viene piegato al 91' dal Monopoli. I melandrini proseguono nella loro striscia di undici risultati utili consecutivi, mentre al Viviani dopo i botta e risposta tra Rolando e Caturano, decide per i pugliesi Giannotti.