Benevento. Stellone: "Con la Spal solo per vincere, il pari non serve"

L'allenatore del Benevento, mister Roberto Stellone, ha risposto alle domande dei giornalisti in vista dell'importante match in programma lunedì al "Vigorito", fischio di inizio alle 12:30, contro la Spal, partita nella quale entrambe le compagini si giocano una buona fetta della loro possibilità di disputare ancora la serie B. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Veseli si è allenato con continuità e Tello, dopo il problema alla caviglia, oggi si è unito al resto del gruppo. Mancheranno gli squalificati ma abbiamo recuperato gli altri. El Kaouakibi non può partire dal 1' perché è fermo da due mesi. Sia Glik che Ciano stanno bene ma ad entrambe manca minutaggio e a me servono calciatori pronti.

Quella di domani è una partita che bisogna vincere e basta. Serve la vittoria perché ci manca dalla partita col Brescia. Ovviamente la testa non può essere sgombra ma servirà cattiveria e intelligenza, non serve andare all'attacco sconsiderato dall'inizio. Dobbiamo ripartire da quanto fatto di buono nel primo tempo di Bari.

Il modulo devo ancora deciderlo e dipenderà anche dallo schieramento della Spal. I titolari saranno scelti in base a quanto ho visto in settimana in allenamento, alla condizione mentale e all'avversario.

Siamo una squadra che segna e conclude poco ed è una situazione non facile da cambiare. Non è una questione di quanti attaccanti vanno in campo. Dobbiamo, come sempre, capire i vari momenti della partita e non andare sotto. Non abbiamo la tranquillità per cercare le trame di gioco e la costruzione dal basso. La testa, purtroppo, è difficile da allenare: di solito si sblocca tutto con una vittoria.

Sia Schiattarella che Karic e Kubica possono giocare da regista. La cosa importante è che ho visto tutti sul pezzo in settimana. In attacco sono confermati Carfora e Pettinari.

Vincendo con la Spal faremmo 7 punti in casa in 4 gare della mia gestione, il che non sarebbe una brutta media. Anche loro avevano altre ambizioni ad inizio stagione. Un pareggio non servirebbe a nessuna delle due. La gara non sarà bella ma tesa e servirà portare gli episodi dalla nostra parte".