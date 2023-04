Al termine di una prestazione a dir poco imbarazzante, sicuramente non da squadra di Serie B, il Benevento perde contro la Spal per 3-1 e vede, quasi certamente, aprirsi le porte della retrocessione in serie C.

Sono gli ospiti a comandare il gioco fin dall'inizio con Meccariello che è il primo a scaldare i guantoni a Paleari. Poco dopo è La Matina a sfiorare il gol di testa su una punizione di Nainggolan. Poco dopo, al 33', gli estensi passano in vantaggio: punizione calciata dal belga ex Roma, palla respinta dalla retroguardia giallorossa, Prati la riconquista e scarica un destro di prima intenzione che non lascia scampo a Paleari. Il Benevento reagisce ed il giovane Carfora sfiora la rete costringendo Alfonso a rifugiarsi in angolo. Sugli sviluppi del corner la palla finisce sui piedi di Foulon che calcia in porta e, complice una deviazione di Contiliano, insacca in rete. La prima frazione si chiude, quindi sull'1-1.

Nella ripresa scende in campo un Benevento senza nerbo che non da seguito alla rete del pari. Al 51' la Spal trova il raddoppio: tiro di Maistro, respinta di Veseli e Celia mette in rete da pochi passi. Un quarto d'ora dopo gli ospiti chiudono i conti: è l'ex Moncini, con un colpo di testa da assist di Nainggolan, a mettere a segno la rete del 3-1. Il Benevento non prova nemmeno a reagire, si copre di vergogna, sentimento che però i calciatori dimostrano non saper provare, e al triplice fischio il risultato non cambia: la Spal si aggiudica i 3 punti e continua a coltivare speranze di salvezza; il Benevento, dal canto suo, è ormai rassegnato.Benevento-Spal 1-3: sconfitta vergognosa, la C si vicina