Serie B. Gli squalificati dopo la 32a: appiedati in sei per un turno

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione dell’11 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PALERMO per avere, al 47° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

POMPETTI Marco (Sudtirol): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRESCIANINI Marco (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CALIGARA Fabrizio (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FLORENZI Aldo (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

HUARD Matthieu Emmanu (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VOGLIACCO Alessandro (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ARMELLINO Marco (Modena)

BONNY Ange-yoan Laure (Parma)

VICARI Francesco (Bari)