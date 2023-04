Longo e il Picerno prolungano l'accordo fino al 30 giugno 2025

Emilio Longo e il Picerno continueranno a collaborare per altri due anni. E' stato trovato l’accordo per il prolungamento del contratto tra il tecnico campano e la società melandrina che li legherà fino al 30 giugno 2025. La bontà del lavoro svolto dall'ex allenatore della Folgore Caratese è stato apprezzato dal club picernese per il raggiungimento dei play-off con ben tre giornate d'anticipo.