Potenza, sono disponibili 500 biglietti per i tifosi rossoblu

Il Giugliano ha comunicato che sono in vendita i biglietti del settore ospiti (500 posti) per i tifosi del Potenza per assistere alla gara valida per la 37^ giornata (18^ di ritorno) di Serie C – Girone C, in programma domenica alle ore 17.30 presso lo Stadio Partenio – Adriano Lombardi di Avellino.

I tagliandi hanno un costo cadauno di 15 euro (compreso costi prevendita) e sono disponibili online sul circuito ETES Ticketing e rivendite autorizzate* fino alle ore 13 di domenica.

*Rivendita autorizzata a Potenza Città: Tabaccheria di Pallante Antonio, via Pretoria 318.

Ufficio Stampa Potenza Calcio