Benevento-Reggina 1-1: a Pierozzi risponde Ciano, speranze ancora vive

Benevento e Reggina si dividono la posta in palio al "Vigorito": nel match valido per la 33a giornata di Serie B, giallorossi ed amaranto impattano per 1-1 tenendo ancora vive le rispettive speranze di salvezza, per i padroni di casa, e di qualificazione ai play-off per i secondi.

Il debuttante, sulla panchina giallorossa, mister Andrea Agostinelli schiera i suoi con un 3-4-2-1 con Simy a fare da terminale offensivo ed il duo Carfora-Tello a supporto; in mediana stringe i denti Schiattarella. L'ex Inzaghi replica con Menez e Strelec terminali offensive e una linea mediana formata, al centro, da Fabbian, Crisetig ed Hernani.

Nella prima frazione la gara si mantiene equilibrata fino al 25' quando Pierozzi, imbeccato sul secondo palo da un cross dalla sinistra di Liotti, porta in vantaggio la Reggina. I padroni di casa provano una timida reazione senza, però, impensierire il portiere amaranto e vengono contestati dai tifosi sugli spalti, in particolare dalla Curva Sud che aveva annunciato, con un comunicato, la protesta. Il primo tempo, quindi, si chiude sullo 0-1.

Nella ripresa Agostinelli prova ad invertire la tendenza e compie tre sostituzioni al rientro in campo: Simy, Tello e Paleari, quest'ultimo infortunato, restano negli spogliatoi ed al loro posto entrano Pettinari, Ciano e Manfredini. Il Benevento sembra più propositivo e la Reggina abbassa il proprio baricentro. Inzaghi cambia la coppia d'attacco richiamando in panchina Menez e Strelec ed inserendo Gori e Rivas. E', però, il Benevento che all'84' trova la rete del pari: lancio dalle retrovie per Foulon che scatta a sinistra, arriva sul lato corto dell'area ospite e mette al centro un rasoterra sul quale arriva Ciano che insacca col piatto sinistro. Dopo 7' minuti di recupero, al triplice fischio, il risultato tra Benevento e Reggina è di 1-1: entrambe le squadre proseguono l'inseguimento dei rispettivi obiettivi nonostante il punto guadagnato serve non a moltissimo ad entrambe.