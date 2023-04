Sassuolo-Juventus 1-0, super prestazione dei neroverdi

Nella 30esima giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei Stadium la Juventus di mister Massimiliano Allegri. Nelle file dei padroni di casa pesa l’assenza dell’infortunato Berardi, al suo posto Dionisi sceglie Bajrami, mentre nei bianconeri prima presenza in Serie A per il giovane Tommaso Barbieri. Panchina iniziale per Chiesa e Di Maria.

Cronaca. Primo tempo avaro di emozioni, tantissimi errori da parte del Sassuolo che nonostante tenga il pallino del gioco in mano non riesce a creare delle vere palle gol. Unica eccezione un tiro alto sopra la traversa di Bajrami al minuto 20. I bianconeri invece, forse a causa dei tanti impegni di questo mese di Aprile, badano più a non subire piuttosto che attaccare.

Nella ripresa Dionisi mette dentro Defrel al posto di uno spento Pinamonti per cercare di dare una scossa alla squadra, e lo stesso attaccante francese va vicinissimo al vantaggio con un colpo di testa da pochi passi parato da Perin. All 53’ Allegri aumenta il peso offensivo della sua squadra mettendo dentro Di Maria ma è ancora il Sassuolo a farsi vedere dalle parti di Perin. Al 60’ Gatti salva sulla linea un gol già fatto, poi un minuto dopo un colpo di testa errato di Bremer si stampa sul palo alla destra di Perin. A 20 minuti dal termine i bianconeri si svegliano: al 73’ arriva la prima palla occasione: corner di Di Maria, svetta Vlahovic ma Consigli compie un miracolo. Poco dopo è Di Maria a sfiorare il pari. Nel finale arriva il forcing dei bianconeri ma il risultato non cambia. Finisce cosi con la meritata vittoria del Sassuolo contro una brutta Juventus.